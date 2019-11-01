В докладе отмечено, что, в результате интенсивного взаимодействия с Россией, последней были переданы 18 сирийских военных, которые попали в плен, когда находились неподалёку от населенного пункта Рас-эль-Айн.31 октября главой министерство обороны Турции Хулуси Акаром было заявлено, что Турцией обсуждается с Россией условия, на которых будут возвращены 18 сирийских военных, попавших 29 октября в плен.Сирийские и российские военные осуществляют патрулирование на севере Сирии после того, как об этом было подписано соглашение с Турцией.