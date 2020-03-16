ИА «Ореанда-Новости». Власти Турции решили приостановить авиасообщение ещё с шестью странами, в том числе с Британией и Швейцарией, пишет РИА Новости.



Ранее Турция ввела запрет на въезд иностранцев из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса. С 3 февраля Турция приостановила авиасообщение с Китаем, с 23 февраля - с Ираном, с 29 февраля - с Ираком, Южной Кореей и Италией, с 14 марта - с Германией, Испанией, Норвегией, Францией, Австрией, Данией, Швецией, Бельгией и Нидерландами.



Теперь в список попали ещё Великобритания, Швейцария, Саудовская Аравия, Египет, Ирландия и ОАЭ.