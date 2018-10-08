ИА «Ореанда-Новости». Лидер Турецкой Республики Тайип Эрдоган сделал заявление о том, что власти Королевства Саудовской Аравии должны предоставить доказательства, что исчезнувший саудовский журналист Джамаль Хашкаджи покинул генеральное консульство государства в Стамбуле.



Об этом сообщают турецкие средства массовой информации.



Об этом сообщают турецкие средства массовой информации.

Ранее появились сообщения о том, что по версии сотрудников правоохранительных органов Турецкой Республики, журналист был убит в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. В самом консульстве эта информация была опровергнута.





Президент Турции подчеркнул, что Анкара не пустит данный инцидент “на самотёк”. Он указал на то, что для турецкой стороны “это политический и гуманитарный долг”. По его словам, Джамаль Хашкаджи пришёл в консульство за справкой, а вышел он или нет — должны доказать власти Саудовской Аравии.





Тайип Эрдоган также отметил, что правоохранительные службы Турции принимают участие в расследование дела об исчезновении журналиста. По его словам, стамбульский прокурор уже принялся за дело, также “юридические, и административные действия продолжаются”. Турецкий лидер подчеркнул, что следственные действия также ведутся в аэропорту Стамбула.





На прошлой неделе стало известно, что Джамаль Хашкаджи, который работает журналистом в американском издании Washington Post и проживает на территории Соединённых Штатов, пропал в Турецкой Республике после того, как вошёл в здание генерального консульства Королевства Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом сообщила турецко-арабская ассоциация СМИ. Отмечалось, что журналист подошёл к зданию консульства со своей невестой, которую не пустили внутрь. Хашкаджи вошёл один, однако больше невеста его не видела. Спустя несколько часов один из сотрудников консульства сообщил девушке, что журналист давно покинул здание.





По словам пресс-секретаря лидера Турецкой Республики Ибрагима Калына, Хашкаджи находится в здании генконсульства. В ответ на это заявление наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд предложил турецким властям провести обыск в саудовском консульстве в Стамбуле.





