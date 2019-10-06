06.10.2019, 22:25
Тысячи граждан вышли на митинг против ЭКО однополых пар в Париже
ИА «Ореанда-Новости». В Париже более 70 тысяч человек вышли на митинг против экстракорпорального оплодотворения однополых пар и одиноких женщин.
В последних числах сентября в Париже был одобрен законопроект о возможности ЭКО всех желающих женщин с помощью донорской спермы. 74 с половиной тысячи человек сегодня, 6 октября, вышли на протест. Митингующие заявляли о необходимости поддержки сохранения традиционных семей. Требования касались полного аннулирования Законопроекта.
По данный издательства «РИА Новости», митинг прошел без нарушений. Однако по сообщению организаторов, численность митингующих должна была составлять 600 тысяч граждан.
В последних числах сентября в Париже был одобрен законопроект о возможности ЭКО всех желающих женщин с помощью донорской спермы. 74 с половиной тысячи человек сегодня, 6 октября, вышли на протест. Митингующие заявляли о необходимости поддержки сохранения традиционных семей. Требования касались полного аннулирования Законопроекта.
По данный издательства «РИА Новости», митинг прошел без нарушений. Однако по сообщению организаторов, численность митингующих должна была составлять 600 тысяч граждан.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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