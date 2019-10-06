







В последних числах сентября в Париже был одобрен. 74 с половиной тысячи человек сегодня, 6 октября, вышли на протест.. Требования касались полного аннулирования Законопроекта.По данный издательства «РИА Новости», митинг прошел без нарушений. Однако по сообщению организаторов,