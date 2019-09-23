Инцидент произошёл в прошлый четверг, 20 сентября.

Депутат Киевского совета от политической фракции под названием «Солидарность» Георгий Ясинский обратился с заявлением в местные правоохранительные органы по делу кражи наручных часов. Оказалось, что у народного избранника на прошлой неделе неизвестные лица сняли с руки часы. Это произошло на Крещатике, недалеко от здания киевской мэрии. Депутат оказался владельцем марки швейцарских часов класса «люкс» Breguet Marine Automatic Chronograph. Стоит отметить, что данная модель представлена в корпусе, выполненном из розового золота в восемнадцать каратов. Георгий Ясинский обратился в полицию, где завели уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

Примечательно, что средняя стоимость вышеуказанной марки часов составляет тридцать тысяч долларов. Для сравнения – по такой же стоимости можно приобрести однокомнатную квартиру в столице Украинской Республики.

Напомним, что ранее произошёл ещё один случай, связанный с киевским политиком, имеющим дорогие часы. В мае текущего года председатель Счётной палаты Украины Валерий Пацкан явился на заседание Верховной Рады в дорогих наручных часах. Однако, политик предпринял попытку спрятать этот атрибут от глаз общественности.