ИА «Ореанда-Новости». Рядом со зданием Верховной рады Украины произошли столкновения митингующих с полицией, пишет «Коммерсант».



Митинг около Рады начался из-за того, что украинский парламент рассматривает поправки к законопроекту об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Митингующие требуют запретить продажу земли иностранцам.



Конфликт с полицией начался из-за того, что митингующие хотели установить палатку на митинге. Словесная ссора переросла в драку. Полиция применила спецсредства. Сообщается о пострадавших, но точное их количество неизвестно.