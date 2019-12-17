17.12.2019, 15:27
У здания Верховной рады начались столкновения протестующих с полицией
ИА «Ореанда-Новости». Рядом со зданием Верховной рады Украины произошли столкновения митингующих с полицией, пишет «Коммерсант».
Митинг около Рады начался из-за того, что украинский парламент рассматривает поправки к законопроекту об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Митингующие требуют запретить продажу земли иностранцам.
Конфликт с полицией начался из-за того, что митингующие хотели установить палатку на митинге. Словесная ссора переросла в драку. Полиция применила спецсредства. Сообщается о пострадавших, но точное их количество неизвестно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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