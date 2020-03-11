Певица Надежда Дорофеева одиннадцатого марта разместила в Instagram виде с объяснениями ситуации.Она заявила, что вчера был выпущен последний клип музыкального дуэта.Алексей Завгородний, участник группы "Время и Стекло", заявил о продолжении пути. Он сказал, что не видит ничего плохого в том, что каждый из участников дуэта как личности продолжат путь дальше по отдельности.