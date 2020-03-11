11.03.2020, 13:54
Участники группы "Время и Стекло" сообщили о её распаде
ИА «Ореанда-Новости». Участники украинской группы "Время и Стекло" проинформировали о её распаде. Певица Надежда Дорофеева одиннадцатого марта разместила в Instagram виде с объяснениями ситуации.
Она заявила, что вчера был выпущен последний клип музыкального дуэта. Певица назвала часть жизни, которую она и её партнёр провели в составе группы, огромным отрезком пути, сделавшим участников музыкального дуэта счастливыми.
Алексей Завгородний, участник группы "Время и Стекло", заявил о продолжении пути. Он сказал, что не видит ничего плохого в том, что каждый из участников дуэта как личности продолжат путь дальше по отдельности.
Она заявила, что вчера был выпущен последний клип музыкального дуэта. Певица назвала часть жизни, которую она и её партнёр провели в составе группы, огромным отрезком пути, сделавшим участников музыкального дуэта счастливыми.
Алексей Завгородний, участник группы "Время и Стекло", заявил о продолжении пути. Он сказал, что не видит ничего плохого в том, что каждый из участников дуэта как личности продолжат путь дальше по отдельности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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