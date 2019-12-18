ИА «Ореанда-Новости». Австрийская правительственная комиссия пришла к выводу, что ученикам балетной школы при Венском оперном театре рекомендовали курить, чтобы не набирать вес, пишет «Интерфакс».



Отмечается также, что учеников подвергали чрезмерным нагрузкам, опасным для здоровья. Комиссия начала проверку по требованию министра культуры Александера Шалленберга. Он инициировал проверку после того, как в СМИ появилось расследование о жестоком обращение со студентами. СМИ писали, что учеников унижали из-за внешности, били или доводили до анорексии.



После публикации результатов проверки Венская опера заявила, что уже решила сократить количество выступлений учащихся. Окончательный ответ на расследования театр даст, когда полностью изучит выводы комиссии.