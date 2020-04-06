Об этом заявлено в исследовании международной группы специалистов, которое было размещено в журнале Nature Medicine, сообщает "Лента.ру".. Их число зафиксировали с помощью аппарата Gesundheit II. Данное устройство проводит анализ проб воздуха и имитирует дыхание человека. Учёные выяснили, что ношение масок оправдано в условиях эпидемии коронавируса.В эксперименте участвовали двести сорок шесть человек, у которых заподозрили вирусные инфекции. Исследование, которое проводилось учёными Университета Гонконга, продемонстрировало, что у 111 участников эксперимента количество различных вирусов, которые были обнаружены в каплях выдыхаемого воздуха, существенно снизилось. При этом масками почти не оказывалось влияние на количество риновирусов, выбрасываемых в атмосферу.