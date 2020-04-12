ИА «Ореанда-Новости». Исследователи исключили возможность заражения человека коронавирусом домашними животными. Международная группа учёных на основании проведённого ими экспресс-исследования подтвердила, что новый коронавирус, скорее всего, имеет сугубо человеческую природу.

Клинические ветеринары подчёркивают, что опыты, в которых были задействованы кошки, собаки, свиньи показали очень малую восприимчивость к вирусу домашних животных, особенно собак.

Учёные отмечают, что COVID-19 – человеческая болезнь, которая передаётся от человека к человеку. Это исключает, хотя бы на данном этапе, возможность заразиться от домашних животных, однако допускает вероятность обратного процесса.