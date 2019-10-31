31.10.2019, 20:22
Учёные NASA предложили построить звездолёт
ИА «Ореанда-Новости». Учёные NASA рекомендуют задуматься о постройке нового звездолёта для изучения межзвёздного пространства, сообщает издательство «НОВОСТИ КОСМОСА».
25 октября была проведена конференция NASA, на которой сообщались изменения в космическом пространстве. Учёные выявили, что действующие космические корабли «Вояджер» уже устарели. Сейчас с помощью них научные сотрудники делают открытия межзвёздного пространства. Но данные модели не всегда с первого раза фиксируют информацию.
Поэтому сегодня, 31 октября, учёные предложили мировым сообществам рассмотреть возможность постройки нового зонда. Это поможет выйти на следующий уровень научных знаний о космосе.
25 октября была проведена конференция NASA, на которой сообщались изменения в космическом пространстве. Учёные выявили, что действующие космические корабли «Вояджер» уже устарели. Сейчас с помощью них научные сотрудники делают открытия межзвёздного пространства. Но данные модели не всегда с первого раза фиксируют информацию.
Поэтому сегодня, 31 октября, учёные предложили мировым сообществам рассмотреть возможность постройки нового зонда. Это поможет выйти на следующий уровень научных знаний о космосе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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