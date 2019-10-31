25 октября была проведена конференция NASA, на которой сообщались изменения в космическом пространстве. Учёные выявили, чтоСейчас с помощью них научные сотрудники делают открытия межзвёздного пространства. Но данные модели не всегда с первого раза фиксируют информацию.Поэтому сегодня, 31 октября,Это поможет выйти на следующий уровень научных знаний о космосе.