05.02.2020, 10:57
Учёные нашли у людей эффективную защиту от рака
ИА «Ореанда-Новости». В германском Оснабрюкском университете и в американском Институте Санта-Фе узнали, как живые организмы, в том числе люди, не дают тем клеткам, которые здоровые, становиться раковыми.
Учёные назвали два фактора, из-за которых у клеток рака не получается для того, чтобы быстро распространяться, использовать ресурсы организма.
Первая причина - затраты на то, чтобы производить фактор роста. Вторая - диапазон преимуществ, которые появляются у соседних клеток. Исходя из этого, учёные пришли к выводу о конкуренции между здоровыми клетками и раковыми клетками.
Специалисты утверждают, что, при появлении мутантной клетки, которая пытается синтезировать факторы роста для развития рака, клетки соседние получают ресурсы. То есть одиночными мутантными клетками теряется преимущество. Но если рак достигает критических размеров, главную роль начинают играть другие механизмы, способствующие тому, чтобы опухоль развивалась.
Учёные назвали два фактора, из-за которых у клеток рака не получается для того, чтобы быстро распространяться, использовать ресурсы организма.
Первая причина - затраты на то, чтобы производить фактор роста. Вторая - диапазон преимуществ, которые появляются у соседних клеток. Исходя из этого, учёные пришли к выводу о конкуренции между здоровыми клетками и раковыми клетками.
Специалисты утверждают, что, при появлении мутантной клетки, которая пытается синтезировать факторы роста для развития рака, клетки соседние получают ресурсы. То есть одиночными мутантными клетками теряется преимущество. Но если рак достигает критических размеров, главную роль начинают играть другие механизмы, способствующие тому, чтобы опухоль развивалась.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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