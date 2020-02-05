Учёные назвали два фактора, из-за которых у клеток рака не получается для того, чтобы быстро распространяться, использовать ресурсы организма.Специалисты утверждают, что, при появлении мутантной клетки, которая пытается синтезировать факторы роста для развития рака, клетки соседние получают ресурсы. То есть одиночными мутантными клетками теряется преимущество. Но если рак достигает критических размеров, главную роль начинают играть другие механизмы, способствующие тому, чтобы опухоль развивалась.