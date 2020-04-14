ИА «Ореанда-Новости». Китайские учёные выявили лекарство, которое существенно снижает риск развития тяжёлой пневмонии при коронавирусе. Результаты исследований специалистов доступны на сайте библиотеки препринтов medRxiv.

На данный момент учёные всего мира занимаются поисками препарата, который смог бы противостоять коронавирусу. Однако помимо основного лекарства исследователи ищут и адъюванты – дополнительные препараты, которые способны облегчить симптомы болезни.

Так, в результате исследования, в котором участвовали 564 пациента с COVID-19, проходящих лечение с 17 января по 28 февраля этого года, учёные установили, что ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ACEI) и блокаторы ангиотензинового рецептора II (ARB) значительно уменьшали риски развития тяжёлой пневмонии. Данный препараты принимали те пациенты, которые страдали гипертензией. Среди таких больных, которые получили ACEI или ARB, тяжёлая пневмония развилась всего у 1 из 16 человек. Среди пациентов, которые принимали другие лекарства против гипертензии, тяжёлая пневмония началась у 16 из 49 человек.

Исследователи пришли к выводу, что ингибиторы ACEI или ARB могут использоваться для профилактики тяжёлой пневмонии при COVID-19.