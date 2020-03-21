ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники Каролинского института в Швеции назвали новую опасность ожирения у детей. Учёные провели исследование, которое показало, что детское ожирение повышает риск преждевременной смерти. Результаты работы опубликованы на MedicalXpress.

Специалисты провели эксперимент с участием около семи тысяч человек в возрасте от 3 до 17 лет, страдающих ожирением. Также в исследовании наблюдали за 34 тысячами человек того же возраста, у которых не было проблем со здоровьем.

За три с половиной года наблюдений выяснилось, что у детей с ожирением риск преждевременной смерти выше на 0,36 процентов. Средний возраст смерти составил 22 года.

Кроме того в исследовании отмечается, что дети с избыточной массой тела чаще страдают депрессией и тревожным расстройством.