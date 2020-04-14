ИА «Ореанда-Новости». Специалисты нашли «слабое место» в оболочке SARS-CoV-2. Результаты исследования доступны на сайте phys.org.

Сотрудники университета Саутгемптона установили, что в углеводной оболочке вируса есть явные щели. Это делает SARS-CoV-2 более уязвимым, например, по сравнению с ВИЧ. Данная оболочка играет роль «маскировки», так она состоит из углеводных молекул, которые не позволяют иммунитету человека распознать вирус.

Один из авторов исследования профессор Макс Крислин подчеркнул, что благодаря углеводам вирусы проходят в организм «как волк в овечьей шкуре».

Данное открытие может помочь в борьбе с коронавирусом, так как незакрытые участки позволят сделать SARS-CoV-2 видимым для иммунитета. Также появилась возможность сконструировать лабораторные антитела, которые будут связываться с оголёнными участками белковой молекулы, не давая ей взаимодействовать с клеткой.