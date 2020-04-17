ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали, как можно предотвратить некоторые виды раковых опухолей. Итальянские учёные подтвердили информацию о том, что употребление аспирина полезно для профилактики опухолей органов пищеварительной системы. Исследование доступно в журнале Annals of Oncology.

Учёные проводили мета-анализ 113 исследований о разных типах онкологических заболеваний. В список вошли научные работы о болезнях пищевода, желудка, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, кишечника, а также шеи и головы.

Специалисты доказали, что регулярное употребление одной-двух таблеток аспирина в неделю связано со снижением риска развития этих типов рака.

Так, исследование показало, что вероятность рака снижается в зависимости от дозы аспирина. Однако к данному выводу стоит относиться с осторожностью и не потреблять препарат в больших количествах. Дозу может назначить только врач.