ИА «Ореанда-Новости». Специалисты предупредили, что новый коронавирус может передаваться по воздуху. Об этом сообщает издание Nature. Авторы публикации уточняют, что на данный момент нет убедительных доказательств данной теории, однако учёные, работающие в этом направлении, не имеют никаких сомнений в том, что вирус распространяется по воздуху.

Накануне директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что существует вероятность передачи инфекции по воздуху от тех заразившихся, у которых не проявились симптомы. Однако он подчеркнул, что 90% заражений всё же происходит воздушно-капельным путём от людей с симптомами.

Эксперты отмечают, что COVID-19 или SARS-CoV-2 может передаваться гораздо незаметнее и быстрее. Также вполне возможно, что вирусные частицы могут накапливаться в закрытых пространствах или переноситься на гораздо большие расстояния.