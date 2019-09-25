В пожилом возрасте из-за недостатка полезных веществ риск преждевременной смерти повышается в три раза.



Учёные провели двадцатилетнее исследование в ходе которого было исследовано 78 тысяч людей. Выяснилось, что дефицит витамина D нередко приводит к летальному исходу.



Интересно, что избыток витамина не несёт каких-либо пагубных последствий. Тем не менее, врачи рекомендуют придерживаться золотой середины.