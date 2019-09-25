25.09.2019, 10:45
Учёные предупредили об опасности недостатка витамина D
ИА «Ореанда-Новости» Особенно важно содержание витамина для людей в возрасте от 40 до 60 лет, так как именно для пожилых людей свойственен диабет и заболевания сердечно-сосудистой системы. В пожилом возрасте из-за недостатка полезных веществ риск преждевременной смерти повышается в три раза.
Учёные провели двадцатилетнее исследование в ходе которого было исследовано 78 тысяч людей. Выяснилось, что дефицит витамина D нередко приводит к летальному исходу.
Интересно, что избыток витамина не несёт каких-либо пагубных последствий. Тем не менее, врачи рекомендуют придерживаться золотой середины.
Источник: «ИА Ореанда-Новости»
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