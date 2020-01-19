19.01.2020, 10:34
Учёные рассказали, какую может представлять опасность производство рыбных палочек
ИА «Ореанда-Новости». Учеными, представляющими американский Калифорнийский университет, рассказано о том, чем может быть опасно производство сурими - искусственного крабового мяса и рыбных палочек. Выяснилось, что оно способствует загрязнению атмосферы.
Так, наибольший вред экологии планеты наносится судами-контейнеровозами, доставляющими на заводы выловленную рыбу, из которой затем производятся эти фабрикаты.
Как заявляют ученые, многие компании в целях экономии применяют при перевозке рыбы некачественное и дешевое топливо. Из-за этого выделяются в атмосферу большие объемы вредных веществ, в частности диоксида серы. Это вещество называют одним из главных загрязнителей атмосферы.
Так, наибольший вред экологии планеты наносится судами-контейнеровозами, доставляющими на заводы выловленную рыбу, из которой затем производятся эти фабрикаты.
Как заявляют ученые, многие компании в целях экономии применяют при перевозке рыбы некачественное и дешевое топливо. Из-за этого выделяются в атмосферу большие объемы вредных веществ, в частности диоксида серы. Это вещество называют одним из главных загрязнителей атмосферы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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