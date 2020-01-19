Так, наибольший вред экологии планеты наносится судами-контейнеровозами, доставляющими на заводы выловленную рыбу, из которой затем производятся эти фабрикаты.Как заявляют ученые, многие компании в целях экономии применяют при перевозке рыбы некачественное и дешевое топливо. Из-за этого выделяются в атмосферу большие объемы вредных веществ, в частности диоксида серы. Это вещество называют одним из главных загрязнителей атмосферы.