При потере лишнего веса снижается риск заболевания раком молочной железы. Об этом заявляют в Американском онкологическом обществе. Эта информация появилась в пресс-релизе на EurekAlert!.Специалистами были проанализированы данные о порядка 180 тысячах женщин. Учитывались данные женщин в возрасте 50 лет и выше, принявших участие в нескольких различных исследованиях. В течение десяти лет их вес оценивался три раза: на старте исследования, спустя пять лет и через четыре года.На 13 процентов реже заболевали раком женщины, похудевшие на 2-4,5 килограмма. У женщин, потерявших в весе более 9 килограммов, риск развития рака молочной железы уменьшился на 16 процентов.