19.02.2020, 12:46
Учёные спрогнозировали скорую колоссальную вулканическую катастрофу
ИА «Ореанда-Новости». Учёные, работающие в британской Камборнской горной школе, спрогнозировали скорую катастрофу, которая связана с разрушением в Южной Америке крупного вулкана. О предсказании британских учёных заявлено в материале Phys.org.
Известный под именем "Чёрный гигант" вулкан Тунгурауа, расположенный в Эквадоре, показывает признаки нестабильности на склонах, что способно привести к оползню колоссальных размеров. Причиной является дисбаланс между извергаемой и поступающей магмой, что привело к нарастающему напряжению и деформации западного фланга горы.
Вулкан регулярно проявлял активность с конца 1990 годов, когда власти были вынуждены эвакуировать двадцать пять тысяч человек, проживающих поблизости от вулкана. Предыдущее крупное извержение вулкана случилось около трёх тысяч лет назад. Тогда оползнем, состоящим из воды, снега, почвы и камней была накрыта площадь в 80 квадратных километров.
Известный под именем "Чёрный гигант" вулкан Тунгурауа, расположенный в Эквадоре, показывает признаки нестабильности на склонах, что способно привести к оползню колоссальных размеров. Причиной является дисбаланс между извергаемой и поступающей магмой, что привело к нарастающему напряжению и деформации западного фланга горы.
Вулкан регулярно проявлял активность с конца 1990 годов, когда власти были вынуждены эвакуировать двадцать пять тысяч человек, проживающих поблизости от вулкана. Предыдущее крупное извержение вулкана случилось около трёх тысяч лет назад. Тогда оползнем, состоящим из воды, снега, почвы и камней была накрыта площадь в 80 квадратных километров.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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