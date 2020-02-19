.

О предсказании британских учёных заявлено в материале Phys.org.Причиной является дисбаланс между извергаемой и поступающей магмой, что привело к нарастающему напряжению и деформации западного фланга горы.Вулкан регулярно проявлял активность с конца 1990 годов, когда власти были вынуждены эвакуировать двадцать пять тысяч человек, проживающих поблизости от вулкана. Предыдущее крупное извержение вулкана случилось около трёх тысяч лет назад. Тогда оползнем, состоящим из воды, снега, почвы и камней была накрыта площадь в 80 квадратных километров.