ИА «Ореанда-Новости». Учёные-экологи из Стэнфордского университета выяснили, может ли COVID-19 передаваться через воду. Специалисты дали первое описание потенциальных путей передачи нового коронавируса SARS-CoV-2 в окружающей среде и факторов, влияющих на его распространение. Результаты их работы опубликованы в журнале Environmental Science & Technology.

Исследование показало, что многочисленные фильтры очистки и барьеры хорошо справляются с вирусами, схожими с SARS-CoV-2. Однако человек всё равно может заразиться при взаимодействии с водой, загрязнённой необработанными фекалиями, отмечают учёные.

Специалисты подчеркивают, что для более конкретных выводов необходимы количественные наблюдения. Пока невозможно спрогнозировать концентрацию вируса в сточных водах.

