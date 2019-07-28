ИА "Ореанда-Новости" Паук Дарвина из семейства кругопрядов, живущий на территории острова Мадагаскар, плетёт довольно прочную паутину. По площади ловчие сети этого паука могут достигнуть двадцати восьми квадратных метров. Паук Дарвина может расположить свою паутину над труднопроходимыми местами, например, реки, благодаря тому, что опорные нити этих существ могут достичь в длину порядка двадцати пяти метров.

Этот вид пука обнаружили ещё в 2001 году, однако, прочность его сетей не даёт покоя исследователям до сих пор. Прочность сети паука Дарвина в разы превосходит паутину любого другого паука этого же семейства, несмотря на то, что конструкция этих сетей практически неотличима друг от друга.

Группа учёных международного проекта, в попытке разгадать секрет прочности паутины паука Дарвина, смогла выделить клетки в прядильных органах особи. Именно они ответственны за производство шёлка у паука. Следующим этапом работы учёных стала расшифровка генов клетки. В ходе исследования выяснилось, что сеть состоит из двух белковых молекул, одна их которых не была известны исследователям до настоящего момента. Учёные дали ей название - MaSp4.

По информации, предоставленной сотрудником американского университета штата Массачусетс в Лоуэлле Джессики Гарб (Jessica Garb), эта неизвестная ранее белковая молекула, «встроенная» в шёлковые нити паука, играет своего рода роль пружины. Благодаря ей ловчая сеть паука Дарвина может сильно растягиваться, но при этом сохранять необычайную прочность.

Исследователи надеются, что открытие поможет в будущем искусственно создать такие материалы, которые были близки по своим свойствам паутине паука Дарвина, который считается самым прочным биологическим материалом на планете.