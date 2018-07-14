Рано утром 13 июля 2018 года произошло солнечное затмение.

Эффект вызван таким явлением, как суперлуние – Луна сблизилась с Землей и заслонила на непродолжительное время Солнце. Оцениваемое расстояние между нашей планетой и ее спутником в момент ближайшего прохождения составляет около 357 тысяч километров.

Как сообщили сотрудники Московского планетария, затмение началось в 4:48 по московскому времени над юго-западной территорией Индийского океана, а закончилось уже в 7:14 по московскому времени. Окончание лучше всего было бы наблюдать с территории между Новой Зеландией и Антарктидой. Основными зрителями стали жители Австралии и острова Тасмания.

Тем не менее, по словам ученых, это солнечное затмение является самым продолжительным астрономическим явлением данного типа за последний век. Ранее в 2009 году произошло длительное затмение, активная фаза которого длилась более получаса. Затмение 2018 года превосходит данный показатель более чем в два раза.

По словам ученых, в период с 2000 по 2100 год произойдет около 224 затмений различного типа: частных, кольцеобразных, гибридных и полных. Активными периодам отмечены 2011, 2029, 2047, 2065, 2076 и 2094 годы. В представленные годы ожидается четыре и более затмений. По данным, представленным мировыми обсерваториями, в 2018 году ожидается всего три солнечных затмения. Два из них уже имели место быть: 15 февраля и 13 июля. Следующее ожидается около 10 утра по московскому времени 10 июля.

Как уже отмечалось, в год на Земле может наблюдаться лишь от 2 до 5 солнечных затмений. Как утверждают профессоры-астрономы, лишь два из них могут быть полными или кольцевыми.

Общеизвестным фактом является то, что солнечно затмение всегда идет в паре с лунным. Расстановка первоочередности может меняться в зависимости от времени года и нахождения Земли относительно Солнца. Парное лунное затмение для явления 13 июля произойдет позднее, лишь 27 июля 2018 года.

По словам медицинских работников, большое влияние затмение оказывает на гипертоников и людей, которые имеют какие-либо сердечно-сосудистые заболевания. В связи с этим, уже за неделю до природного явления у них наблюдается изменение медицинских показателей от нормативных значений. У них наблюдается учащение пульса, повышение артериального давления, которые зачастую отдают болью в височной части головы. Не менее серьезное воздействие оказывается на людей с психо-эмоциональными расстройствами нервной системы