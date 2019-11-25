Специалисты исследовали 55 соевых продуктов, в том числе напитки, десерты и соусы и выяснили, что у сои высокий уровень способных влиять на гормональный фон фитоэстрагенов. Также заявлено, что фитоэстрогены могут иногда способствовать развитию онкологических заболеваний.Соя опасна и гербицидами, которыми её опрыскивают. Данные вещества в ВОЗ заявлены в категории "вероятный канцероген". Учёные также заявили о содержании снижающих усвоения цинка, кальция, магния, железа и белка элементов. Эти же элементы могут спровоцировать онкологию и гипотиреоз.