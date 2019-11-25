25.11.2019, 07:20
Учёные заявили, что продукты из сои могут быть опасны
ИА «Ореанда-Новости» Издание Health.News разместило публикацию в которой говорится о том, что учёными из Франции заявлено о вреде соевых продуктов для здоровья человека.
Специалисты исследовали 55 соевых продуктов, в том числе напитки, десерты и соусы и выяснили, что у сои высокий уровень способных влиять на гормональный фон фитоэстрагенов. Также заявлено, что фитоэстрогены могут иногда способствовать развитию онкологических заболеваний.
Соя опасна и гербицидами, которыми её опрыскивают. Данные вещества в ВОЗ заявлены в категории "вероятный канцероген". Учёные также заявили о содержании снижающих усвоения цинка, кальция, магния, железа и белка элементов. Эти же элементы могут спровоцировать онкологию и гипотиреоз.
Специалисты исследовали 55 соевых продуктов, в том числе напитки, десерты и соусы и выяснили, что у сои высокий уровень способных влиять на гормональный фон фитоэстрагенов. Также заявлено, что фитоэстрогены могут иногда способствовать развитию онкологических заболеваний.
Соя опасна и гербицидами, которыми её опрыскивают. Данные вещества в ВОЗ заявлены в категории "вероятный канцероген". Учёные также заявили о содержании снижающих усвоения цинка, кальция, магния, железа и белка элементов. Эти же элементы могут спровоцировать онкологию и гипотиреоз.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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