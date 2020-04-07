ИА «Ореанда-Новости». Руководитель отдела инфекционных заболеваний Высшего института здравоохранения Италии Джованни Рецца заявил, что в стране наблюдается снижение числа случаев заражения коронавирусом, пишет РИА Новости.



Он отметил, что после фазы «плато» кривая заражения поползла вниз. Специалист подчеркнул, что вирус всё равно остаётся, поэтому карантинные меры надо сохранять.



По его мнению, любое ослабление режима ограничений может вызвать новый всплеск заболеваний. Всего в Италии коронавирусом заболели более 135 тысяч человек.