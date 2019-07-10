Причина такого заявления связана с некоторыми неточностями на фотографиях, обнаруженных уфологом.

Скотт Уоринг, внимательно рассмотрев снимки с Марса, предоставленные космическим агентством NASA, заметил некоторые объекты, вызывающие подозрения. На одной из фотографий уфолог заметил орла, запечатлённого в процессе полёта, а на другом – обезьяну. Стоит отметить, что примата на фотографиях ранее заметил другой специалист по неопознанным летающим объектам – Марсело Иразуста, уроженца Аргентинского государства.

Оба уфолога сходятся во мнении, что либо на Красной планете действительно наблюдается деятельность живых организмов, либо космическое агентство NASA попросту всех обманывает, публикуя фальшивые снимки. На вопрос, где же могли быть сделаны эти снимки, у уфологов есть свой ответ. Марсоход находится не на марсианской поверхности, а на территории острова Девон в Канаде, который до настоящего времени считается необитаемым. Часть миссий агентства NASA проводится именно в этом месте, так как ландшафт местности удивительным способом напоминает поверхность Красной планеты.

Стоит отметить, что речь идёт о марсоходе под названием «Curiosity», который представляет собой автономную химическую лабораторию. Космический аппарат, по замыслу создателей, должен всего за несколько месяцев пройти от пяти до двадцати километров по марсианской поверхности. Цель его высадки на Красную планету заключается в проведении полноценного анализа марсианских почв и компонентов местной атмосферы.