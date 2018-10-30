ИА «Ореанда-Новости». Канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель было сделано заявление о том, что её уход с поста главы Христианско-демократического союза не скажется на позиции государства по международным вопросам.



Об этом она заявила в ходе пресс-конференции с лидером Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом ас-Сиси. Встреча лидеров двух государств прошла в рамках саммита по вопросам развития стран Африки сегодня, 30 октября.



Об этом она заявила в ходе пресс-конференции с лидером Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом ас-Сиси. Встреча лидеров двух государств прошла в рамках саммита по вопросам развития стран Африки сегодня, 30 октября.

Накануне Меркель, говоря о международной повестке на следующие годы, выделила такие международные темы, как Brexit и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.





Ранее канцлер Федеративной Республики Германия заявила, что не будет принимать участие в выборах главы немецкого правительства в 2021 году.



Также политический деятель призналась, что не занимается подбором преемника на посту главы ХДС и целиком полагается в этом вопросе на решения партийного съезда. Отметим, что правящий блок партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз теряет свои позиции среди избирателей.



По результатам последнего социального опроса, если бы выборы в бундестаг проходили в настоящее время, то свой голос за ХДС/ХСС отдали бы менее тридцати процентов избирателей. Этот показатель является рекордно низким с 1954 года.





Позиции канцлера ФРГ пошатнулись после неудачных выступлений её блока и партнёров на региональном уровне. Напомним, летом текущего года разгорелся конфликт между Меркель и председателем ХСС, главой Министерства внутренних дел Хорстом Зеехофером, который выступал за ужесточение миграционной политики. Им было выдвинуто предложение разворачивать на границе всех тех мигрантов и беженцев, чьё прибытие было зарегистрировано в другом государстве Европейского союза или кому уже было отказано в праве на убежище. Однако канцлер ФРГ заявила, что в такой ситуации другие члены ЕС начнут закрывать границы, что поставит под угрозу существование Шенгенской зоны.





Ангела Меркель является председателем Христианско-демократического союза с 2000 года. Должность канцлера она заняла в 2005 году.











