ИА «Ореанда-Новости». Глава правительства Украины Алексей Гончарук сказал, что Украина готова к «газовой войне», сообщает РБК.

По словам Гончарука, Украина имеет больше запасы голубого топлива, поэтому прекращение подачи газа из России никак не скажется на стране и её жителях. Кроме этого, украинские власти получили поддержку со стороны Евросоюза.



Глава правительства Украины отметил, что вопрос транзита газа не должен был решится на саммите «нормандской четвёрки». Российскому и украинскому лидерам необходимо самостоятельно решить данный вопрос без привлечения других сторон.



Алексей Гончарук опубликовал на личной странице в сети Facebook, что Украине нужен долгосрочный договор с условием возврата долга от России.







