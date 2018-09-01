ИА «Ореанда-Новости». В ходе расследования стало известно, что убийство главы самопровозглашённой Донецкой республики Александра Захарченко организовали сотрудники Сил специальных операций Украины. Официальную информацию прессе сообщил советник лидера ДНР Александр Казаков, ссылаясь на результаты допроса подозреваемых.

Казаков отметил, что задержанные уже дали признательные показания и что не потребуется много времени, чтобы вычислить и назвать имя руководителя группы и курирующего офицера структуры.

1 сентября пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отметил, что убийство Захарченко может обострить ситуацию в регионе и повысить напряжённость, усложняя условия реализации минских договорённостей. Произошедшее Песков считает провокацией, как и бывший председатель правительства Украины Николай Азаров, который назвал взрыв – тщательно спланированным терактом, а всё произошедшее в целом - шагом к большему накалу ситуации в Донбассе.

И.о. главы Министерства иностранных дел самопровозглашённой Луганской народной республики Владислав Дейнего, несмотря на то, что Захарченко визировал договорённости, их исполнение со стороны ополченцев по-прежнему остаётся неукоснительным, он заметил, что документ Захарченко подписывал не от своего имени, а от имени всей республики.

Азаров также высказал мысль о том, что акция была спланирована Петром Порошенко, который понимает, что не в силах переизбраться легальным путём, особенно с учётом его феноменально низкого рейтинга, а значит ему было бы выгодно обострение ситуации, которого можно было добиться устранением Захарченко. В Киеве, однако, заверили, что инцидент никак не повлияет на ход переговоров по Донбассу.

Власти ДНР объявили трехдневный траур и закрыли въезд и выезд из неё всех пунктах пропуска.

Прощание с Захарченко пройдёт 3 сентября. В связи с трагедией начало учебного года в республике перенесено на 4 сентября. Президент России Владимир Путин принес соболезнования родным и близким погибшего и назвал это убийство подлым. Он пообещал, что убийцы главы ДНР не достигнут своих целей по дестабилизации развития республики.