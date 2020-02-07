ИА «Ореанда-Новости». В Киеве российским актёрам, которые дважды пытались попасть на Украину, запретили въезд на 10 лет.

Киев на 10 лет запретил въезд на Украину двум российским актёрам, которые второй раз попытались пересечь государственную границу после получения запрета. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве рассказали, что группа российских граждан прибыла на пункт пропуска на границе Украины и Молдавии. Пограничники отказали во въезде, ссылаясь на то, что двое россиян из группы посещали "оккупированную" территорию Крыма.

Та же группа иностранцев через некоторое время снова попыталась пройти на Украину, но уже через другой пункт пропуска. Они были привлечены к ответственности, а также получили продление срока запрета въезда до 10 лет.