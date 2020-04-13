13.04.2020, 10:19
Украина обвинила РФ в закулисной дипломатии
ИА «Ореанда-Новости». Россия желает воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса для послабления ограничений и для того, чтобы обелить свой имидж в глазах цивилизационного мира. Такое заявление сделал Сергей Кислица, работающий в ООН представителем Украины, сообщает "РБК Украина"
По словам дипломата, в начале апреля российское руководство через Генеральную ассамблею ООН пыталось провести резолюцию, которая давала бы возможность отменить санкции. Каслица заявил, что Украине и её партнёрам удалось осуществить блокировку принятия акта.
Также Кислица назвал россиян большими мастерами многоходовок и мастерами тайной, закулисной дипломатии.
По словам дипломата, в начале апреля российское руководство через Генеральную ассамблею ООН пыталось провести резолюцию, которая давала бы возможность отменить санкции. Каслица заявил, что Украине и её партнёрам удалось осуществить блокировку принятия акта.
Также Кислица назвал россиян большими мастерами многоходовок и мастерами тайной, закулисной дипломатии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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