Такое заявление сделал Сергей Кислица, работающий в ООН представителем Украины, сообщает "РБК Украина"По словам дипломата, в начале апреля российское руководство через Генеральную ассамблею ООН пыталось провести резолюцию, которая давала бы возможность отменить санкции. Каслица заявил, что Украине и её партнёрам удалось осуществить блокировку принятия акта.