ИА «Ореанда-Новости». Россия желает воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса для послабления ограничений и для того, чтобы обелить свой имидж в глазах цивилизационного мира. Такое заявление сделал Сергей Кислица, работающий в ООН представителем Украины, сообщает "РБК Украина"

По словам дипломата, в начале апреля российское руководство через Генеральную ассамблею ООН пыталось провести резолюцию, которая давала бы возможность отменить санкции. Каслица заявил, что Украине и её партнёрам удалось осуществить блокировку принятия акта. 

Также Кислица назвал россиян большими мастерами многоходовок и мастерами тайной, закулисной дипломатии. 