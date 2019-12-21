ИА «Ореанда-Новости». Киев намерен получить летальное оружие при помощи средств США.

Министр обороны Украины заявил, что государство сможет получить летальное оружие. По словам Андрея Загороднюка, именно на военную сферу будет пущена материальная помощь США Киеву. О планах получить различное оружие министр рассказал в своём Telegram-канале.

По словам Загороднюка, деньги, которые придут из США, позволят Украине разнообразить имеющееся оружие. Так, Киев намерен приобрести летальное оружии, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты.

Ранее Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, который предусматривает помощь Украине. Загороднюк отметил, что США выделят 300 миллионов долларов.