ИА «Ореанда-Новости». Украинский президент Владимир Зеленский объявил, что будет полностью закрыта государственная граница страны, пишет «Интерфакс».



Украина закроет границы с 27 марта. Президент отметил, что две недели назад призывал граждан вернуться на родину. При этом, по словам Зеленского, большинство украинцев сделали это самостоятельно, а других вернули домой специальным транспортом.



Сегодня, по словам Зеленского, нет времени ждать. Украина закрывает границы не только для иностранцев, но и для своих граждан. Президент пообещал возвращать находившихся за границей граждан постепенно.