16.02.2020, 11:36
Украина выступила с предложением по совместному патрулированию границы в Донбассе
ИА «Ореанда-Новости». Вадим Пристайко, глава МИД Украины, заявил о готовности Украины к тому, чтобы патрулировать украинско-российскую границу в Донбассе совместно с представителями неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей и ОБСЕ.
Он заявил, что предложение о том, чтобы создать совместные патрули, регулярно обсуждалось с момента начала минского переговорного процесса. Глава украинского МИД назвал это предложение чувствительным, так как в нём заявлено о том, что в патрулях должны участвовать силовики из самопровозглашённых республик Донбасса.
Украинский дипломат говорит, что Киев занят поиском решения, которое обеспечит безопасность на этих территориях к тому времени, когда будут проведены выборы.
Он заявил, что предложение о том, чтобы создать совместные патрули, регулярно обсуждалось с момента начала минского переговорного процесса. Глава украинского МИД назвал это предложение чувствительным, так как в нём заявлено о том, что в патрулях должны участвовать силовики из самопровозглашённых республик Донбасса.
Украинский дипломат говорит, что Киев занят поиском решения, которое обеспечит безопасность на этих территориях к тому времени, когда будут проведены выборы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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