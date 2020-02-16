Он заявил, что предложение о том, чтобы создать совместные патрули, регулярно обсуждалось с момента начала минского переговорного процесса. Глава украинского МИД назвал это предложение чувствительным, так как в нём заявлено о том, что в патрулях должны участвовать силовики из самопровозглашённых республик Донбасса.Украинский дипломат говорит, что Киев занят поиском решения, которое обеспечит безопасность на этих территориях к тому времени, когда будут проведены выборы.