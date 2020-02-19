.

Дипломатом было заявлено, что летом прошлого года РФ вводился запрет на поставки на Украину нефтепродуктов и угля. Тогда Белоруссия помогла Киеву через наращивание поставок дизеля. Он заявил, что Украина сегодня готова оказать поддержку Белоруссии в любом начинании.Россия - единственный поставщик нефти в Белоруссию. Однако после того, как 31 декабря истёк контракт, сторонам не удалось прийти к согласию в вопросе продолжения поставок нефти. Вследствие этого в январе 2020 года поставки нефти из РФ в Белоруссию ненадолго прерывались.