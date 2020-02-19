19.02.2020, 15:27
Украина предложила помощь Белоруссии в замене нефти из России
ИА «Ореанда-Новости». Игорь Кизим, работающий послом от Украины в Белоруссии, заявил, что Украиной подтверждено согласие начать транзит нефти по нефтепроводу "Одесса - Броды" для заводов Белоруссии по переработке нефти, заявлено в материале издания naviny.by.
Дипломатом было заявлено, что летом прошлого года РФ вводился запрет на поставки на Украину нефтепродуктов и угля. Тогда Белоруссия помогла Киеву через наращивание поставок дизеля. Он заявил, что Украина сегодня готова оказать поддержку Белоруссии в любом начинании.
Россия - единственный поставщик нефти в Белоруссию. Однако после того, как 31 декабря истёк контракт, сторонам не удалось прийти к согласию в вопросе продолжения поставок нефти. Вследствие этого в январе 2020 года поставки нефти из РФ в Белоруссию ненадолго прерывались.
Дипломатом было заявлено, что летом прошлого года РФ вводился запрет на поставки на Украину нефтепродуктов и угля. Тогда Белоруссия помогла Киеву через наращивание поставок дизеля. Он заявил, что Украина сегодня готова оказать поддержку Белоруссии в любом начинании.
Россия - единственный поставщик нефти в Белоруссию. Однако после того, как 31 декабря истёк контракт, сторонам не удалось прийти к согласию в вопросе продолжения поставок нефти. Вследствие этого в январе 2020 года поставки нефти из РФ в Белоруссию ненадолго прерывались.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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