ИА «Ореанда-Новости». Глава украинской общины прокомментировал «стратегию возвращения» Крыма.

Об этом сообщают РИА Новости.

Анастасия Гридчина призвала украинские власти начать с разработки стратегии «здравого смысла». Она также заявила, что команда Зеленского может оставить свои надежды на «возвращение» Крыма в состав Украины.

Гридчина отметила, что нельзя вернуть то, что изначально не принадлежало.

Ранее один из членов команды Владимира Зеленского заявил о разработке специальной группой стратегии по возврату Крыма. По его словам, они не рассматривают насильственные способы, однако находятся на стадии поиска других идей.