ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Полиция на Украине считает, что смерть Бабченко связана с его профессией. Так как он был журналистом, он мог своей профессиональной деятельностью кому-то помешать.

Министерство внутренних дел на Украине заявило, что будет прорабатываться версия, что этого журналиста могли «убрать» российские спецслужбы. Власти страны намерены серьёзно заниматься этим делом. При этом премьер страны Гройсман заявил на своей страничке в социальных сетях личное мнение, что «тоталитарная российская машина» не смогла простить Аркадию Бабченко его «честность и принципиальность».

Расследование продолжается. Известно, что напрямую журналисту никто не угрожал, как и его семье. Правда в соцсети иногда появлялись гневные угрозы в его адрес, но это полиция в расчёт особо не берёт. В основном это были злобные комментарии.

СМИ стало известно, что в тот день, когда его убили, местные полицейские наведывались в подъезд. Ими были изъяты видеозаписи с камер в доме. Около пяти утра они проводили там некое следствие, точная цель которого пока под вопросом.

Напомним, журналиста три раза подстрелили в спину в собственном подъезде, почти у порога квартиры. Его жена выбежала на звук хлопков, увидела мужа Аркадия в крови и начала звонить в полицию и скорую. Однако врачи сделать ничего не смогли, он умер от огнестрельных ранений прямо по пути в медучреждение, журналисту было 42 года.

В Киев он переехал год назад, до этого успел поработать на различные российские каналы и издания. Причина, почему он «убежал» в другую страну, не разглашается. По слухам, он боялся за свою жизнь и безопасность семьи, он подвергался «политическим гонениям».

Бабченко ранее был военным корреспондентом в России, писал о событиях в Южной Осетии, про этнический конфликт в Киргизии, освещал войну в Донбассе. Был удостоен премии «За мужество и профессионализм».



На Украине работал на телеканале ATR, вёл собственную телепередачу.