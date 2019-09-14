Общий вес незаконно провезённой продукции составил свыше полутора тонн.

Инцидент произошёл на территории пограничного пункта под названием Ягодин, расположенный в Волынской области Украины. В середине текущей недели украинские пограничники остановили на данном контрольно-пропускном пункте два автобуса. Первый автобус марки MAN с украинскими номерами прибыл на границу в среду. Восемьсот шестьдесят килограммов сыра было обнаружено пограничниками на крыше, в местах для кондиционера и под сиденьем водителя. Автобус и конфискованную сырную продукцию передали в Государственную фискальную службу.

На следующий день украинские пограничники вновь столкнулись с аналогичным контрафактом. В четверг, 12 сентября, они остановили автобус марки Renault, выполняющий рейс по маршруту Варшава – Луцк. Водитель автобуса оказался украинским гражданином. Сотрудники пограничной службы настояли на более детальном осмотре данного транспортного средства. В результате нелегально провезённая сырная продукция была обнаружена в багажном отделении, за закрытой декоративной стенкой и в местах над колёсами автобуса. Всего было изъято около восьмисот шестидесяти килограммов сыра. Водитель, который оказался уроженцем города Луцка, остался без транспортного средства и, соответственно, без большой партии контрафактного сыра. По предварительным оценкам таможенников, стоимость задержанного автобуса составила четыреста семьдесят тысяч гривен (или свыше одного миллиона двухсот тысяч рублей), стоимость изъятого сыра – сто тридцать тысяч гривен (или триста сорок тысяч рублей).