Причиной стало высказывание Лукашенко о статусе Крымского полуострова.

Стоит отметить, что президент Белоруссии Александр Лукашенко никогда не скрывал собственной позиции по поводу присоединения территории Крыма к Российской Федерации. В своих заявлениях он неоднократно отмечал, что крымские земли, по его мнению, навсегда войдут в состав России, и говорить, что эту территорию можно вернуть Украине, неприемлемо. Лукашенко поддерживает позицию президента Российской Федерации Владимира Путина в этом вопросе, который, по мнению последнего, окончательно закрыт.

По мнению Айдера Муждабаева, украинскому президенту Владимиру Зеленскому не стоит и подавать руки белорусскому лидеру. А Александру Лукашенко он посоветовал воздержаться от официальных визитов на Украину после подобных высказываний. Напомним, что Айдер Муждабаев является в прошлом заместителем главного редактора издания «Московский комсомолец» и заместителем генерального директора первого крымско-татарского телеканала «ATR». В своё время Айдер Муджабаев выступил со словами поддержки евромайдана. В своей публикации украинский блогер назвал Александра Лукашенко «совхозным философом» и призвал главу украинского государства с ним не встречаться, так как украинский народ «ничем ему не обязан».

Напомним, что Крымский полуостров был присоединён к российской территории в 2014 году. В регионе провели всенародный референдум в соответствии со всеми нормами международного права и согласно тексту Устава Организации Объединённых Наций. Однако, украинские власти до настоящего момента называют действия российских властей «агрессивными», а саму крымскую территорию – «оккупированной».