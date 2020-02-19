19.02.2020, 10:10
Украинский дипломат заявил, что Россия попирает минские соглашения
ИА «Ореанда-Новости». Дипломат Сергей Кислица, представляющий в ООН Украину, заявил, что Российской Федерацией в Донбассе продолжается проведение стратегии эскалации, что попирает обязательства, которые были взяты в качестве участника минских соглашений.
Он заявил об особенной циничности попыток прорыва линии соприкосновения вооружёнными подразделениями ЛНР в годовщину трагедии в Дебальцево.
По словам Кислицы, украинские военные ответили на атаку вооружённых формирований из ЛНР, тем самым осуществив своё право на самооборону.
Он заявил об особенной циничности попыток прорыва линии соприкосновения вооружёнными подразделениями ЛНР в годовщину трагедии в Дебальцево.
По словам Кислицы, украинские военные ответили на атаку вооружённых формирований из ЛНР, тем самым осуществив своё право на самооборону.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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