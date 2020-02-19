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Он заявил об особенной циничности попыток прорыва линии соприкосновения вооружёнными подразделениями ЛНР в годовщину трагедии в Дебальцево.По словам Кислицы, украинские военные ответили на атаку вооружённых формирований из ЛНР, тем самым осуществив своё право на самооборону.