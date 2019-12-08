По его словам, Лениным было создано квази-государство - УССР, а Сталиным приумножены украинские земли западными областями. Также он отметил, что Хрущевым был подарен Украине Крым.Журавко сказал о том, что власти Украины то, что им было подарено, не укрепляли и развивали, а начали разваливать. По его мнению, из-за такой политики Киева Крым вернулся в РФ и может произойти отделение от Украины Донбасса.