08.12.2019, 08:24
Украинский политик рассказал о неблагодарности властей Украины за подарки от СССР
ИА «Ореанда-Новости». Во "ВКонтакте" Алексеем Журавко, бывшим депутатом Верховной Рады, заявлено о том, что Украина неблагодарно ведёт себя за подаренные советскими лидерами территории.
По его словам, Лениным было создано квази-государство - УССР, а Сталиным приумножены украинские земли западными областями. Также он отметил, что Хрущевым был подарен Украине Крым.
Журавко сказал о том, что власти Украины то, что им было подарено, не укрепляли и развивали, а начали разваливать. По его мнению, из-за такой политики Киева Крым вернулся в РФ и может произойти отделение от Украины Донбасса.
По его словам, Лениным было создано квази-государство - УССР, а Сталиным приумножены украинские земли западными областями. Также он отметил, что Хрущевым был подарен Украине Крым.
Журавко сказал о том, что власти Украины то, что им было подарено, не укрепляли и развивали, а начали разваливать. По его мнению, из-за такой политики Киева Крым вернулся в РФ и может произойти отделение от Украины Донбасса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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