ИА «Ореанда-Новости». Анастасия Суббота не смогла попасть в США на конкурс «Мисс Вселенная» этого года.

Об этом сообщила глава оргкомитета национального отбора Анна Филимонова. Она написала соответствующее сообщение на странице в сети Facebook.

Филимонова написала письмо временному поверенному в делах США на Украине Уильяму Тейлору. В обращении она потребовала выяснить причину отказа и выразила надежду, что в том, что представительница Украины не попадёт на конкурс, нет никаких политических мотивов.

В США Субботе нужно быть 27 ноября, так как сам конкурс красоты «Мисс Вселенная» этого года пройдёт в период с 28 ноября по 8 декабря. Местом проведения международного события выбрана Атланта, Джорджия.