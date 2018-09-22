ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ Украинские десантники приняли участие в междунарожных учениях Saber Junction 2018. Место проведения – Германия. На официальной странице ВСУ в социальной сети отмечается, что в ходе учений был выполнен захват штаба потенциального противника – американского.





"Враг не ожидал прибытия украинцев на его место, и без серьезного сопротивления наши десантники захватили средства связи, штабные документы и оружие. Условные потери противника составили 32 человека и две единицы техники, а условные потери украинцев — два человека", — говорится в сообщении.





Следует отметить, что перед тем, как совершить захват украинские войска почти десять часов ходили по лесу в поисках противника.

Достижение военнослужащий Украины было рассмотрено как победа над целой державой. Многие пользователи фейсбука писали шуточные комментарии:





"Хлопцы, не перестарайтесь, а то денег больше не дадут", — написал Вячеслав Каленченко в фейсбуке.

"Девять часов искали в трех березах… то ли американцы так хорошо спрятались, то ли украинцы так плохо искали", — пошутил Сергей Таждинов.





"Но захватывать холодильники и телевизоры у них все равно получается лучше", — сыронизировал @rlz_the_kraken.

Saber Junction представляют собой учения, которые проходят в масштабе бригадной боевой группы.



Руководство учениями принадлежит Вооруженным силам США в Европе. Цель проведения маневров – оценка готовности солдат для проведения операций общевойскового характера.





Учения можно назвать масштабными: 19 стран-НАТО, а так же держав, которые высказывают партнерство, принимают участие в данном мероприятии. Численность американских военных достигает пяти тысяч.





Ранее поступила информация, что Пентагон, с разрешения Сената Америки, планирует увеличить военную помощь Украине. Согласно проекту бюджета на 2019 год эта сумма достигнет 250 миллионов долларов.





Официальные представители Украины уточняют, что данные средства будут направлены на проведение военных учений, обеспечение солдат специальным оснащением и замену продовольственных припасов для вооруженных сил страны.





Эти меры позволят укрепить военную мощь Украины. Страна сможет более качественно защищать собственную территориальную целостность, поддерживать демократию и безопасность в стране.