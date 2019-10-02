ИА «Ореанда-Новости». Знаменитый исполнитель Карел Готт, которому дали прозвище «чешский соловей» во многих странах мира, умер в ночь на среду в своём доме в Праге в 80-летнем возрасте, сообщила журналистам его пресс-секретарь Анета Штольцова.

В последние время артист серьёзно болел. Пройдя серьёзное лечение, которое длилось около года, он ни один раз пытался вернуться на сцену, пару раз давал небольшие концерты с другими певцами Чехии. В июле Готт отметил своё 80-летие, но концерт в честь юбилея, как и ряд других ранее, был отменен из-за здоровья артиста.

Незадолго до его кончины певец сообщил, что у него острая лейкемия, и он начинает лечение в одной из пражских больниц.

«Хочу сообщить, что примерно полтора года назад у меня обнаружили проблемы с кровообразованием, несмотря на разные способы лечения, в последние месяцы это перешло в острую лейкемию», – сказал тогда Готт.

Карел Готт родился 14 июля 1939 года в Пльзени. Он выступал на эстраде с конца 50-х, исполняя песни в таких жанрах, как фолк, шансон, романсы и ретро. В Советском Союзе Готт бывал с гастролями десятки раз, где пользовался большой популярностью. Певец также исполнял музыкальные композиции в ряде фильмов, включая детские.