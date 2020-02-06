ИА «Ореанда-Новости». Врач из китайского города Ухань, который один из первых пытался предупредить о вспышке коронавируса, но был обвинен в распространении ложной информации, умер от этого вируса, пишет РИА Новости.



В конце декабря доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян известил коллег о том, что семь случаев SARS подтвердились на рынке морепродуктов. Тогда он ещё не знал, что новый коронавирус относится к другому штамму.



Сообщение врача распространилось по соцсетям. После этого врача вызвали в полицию и предостерегли от дальнейших «ложных заявлений», которые могут повлиять на общественный порядок.



По последним данным, вирусом поражены более 28 тысяч человек по всему миру, скончались от него 563 человека.