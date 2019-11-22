ИА «Ореанда-Новости». Президент Абхазии Рауль Хаджимба потребовал, чтобы все подразделения были использованы для расследования стрельбы в центре Сухума, жертвой которой стал «вор в законе», пишет «Интерфакс».



Сейчас в республике по тревоге поднят весь личный состав МВД, все посты перекрыты. Делом занимаются сотрудники МВД, Генпрокуратуры и Службы государственной безопасности.



Ранее в Сухуме трое неизвестных в масках открыли огонь по людям, которые сидели за столиками в ресторане. Трое погибли на месте, ещё троих доставили в больницу. По предварительной информации, среди погибших есть криминальный авторитет Астамур Шамба.