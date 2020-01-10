ИА «Ореанда-Новости». В администрации президента Абхазии заявили, что к попытке переворота в республике были причастны граждане других государств, пишет «МК».



Речь идёт о гражданах Украины, которые называют себя «представителями Донецкой народной республики». Сейчас власти республики выясняют цель пребывания этих граждан в Абхазии.



Ранее сообщалось, что в Абхазии ждут прибытия замсекретаря Совбеза России Рашида Нургалиева. В республику он едет для помощи в поиске решения кризиса, а также затем, чтобы не допустить конфликт между властями и оппозицией.