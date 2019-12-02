02.12.2019, 12:20
В администрации турецкого президента рассказали о приобретении второго полка С-400
ИА «Ореанда-Новости» Представителем президента Турции Исмаилом Сафи было заявлено РИА Новости о том, что является исключительно техническим вопросом дата покупки ещё одного полка российских систем С-400. По его словам, это событие не слишком поздно произойдёт.
Недавно Александр Михеев, занимающий пост генерального директора "Рособоронэкспорта", сказал в общении с журналистом РИА Новости, что для турецких партнёров планируется контракт по С-400 подписать в 2020 году.
РФ в нынешнем году поставила Турции на сумму порядка 2,5 миллиардов долларов несколько дивизионов С-400. Предполагается по контракту продажа ещё одного полкового комплекта.
Российские системы ПВО С-400, купленные Турцией, были испытаны Анкарой 25 и 26 ноября. В ходе испытаний были задействованы также истребители F-16.
Недавно Александр Михеев, занимающий пост генерального директора "Рособоронэкспорта", сказал в общении с журналистом РИА Новости, что для турецких партнёров планируется контракт по С-400 подписать в 2020 году.
РФ в нынешнем году поставила Турции на сумму порядка 2,5 миллиардов долларов несколько дивизионов С-400. Предполагается по контракту продажа ещё одного полкового комплекта.
Российские системы ПВО С-400, купленные Турцией, были испытаны Анкарой 25 и 26 ноября. В ходе испытаний были задействованы также истребители F-16.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии