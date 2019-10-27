Торжественная церемония в строй корабля на воду состоялась на территории штата Индиана.

По сообщению командования американского флота, новый боевой корабль называется «Indianapolis» (LCS 17) и является семнадцатым по счёту в данном классе и девятым типа «Freedom». Сам корабль относится к кораблям прибрежного типа. Он был заложен три года назад; местом заложения стала судоверфь под названием «Marinette Marine», расположенной на территории американского штата Висконсин. Спущен на воду «Indianapolis» (LCS 17) спустя два года после закладки – 18 апреля 2018 года.

Что касается технических характеристик нового американского корабля, то выглядят они следующим образом. Полное водоизмещение равняется трём с половиной тысячам тонн. В длину корабль свыше ста пятнадцати метров, в ширину – семнадцать с половиной метров. Скорость составляет сорок пять узлов. Работает от двух газотурбинных двигателей, двух дизельных двигателей и четырёх водомётов. Мощность корабля измеряется тридцатью мегаватт.

На скорости в восемнадцать узлов «Indianapolis» (LCS 17) способен проплыть до трёх с половиной тысяч миль. Двадцать дней может функционировать в автономном режиме. Экипаж корабля составляет от пятнадцати до пятидесяти человек.

Вооружение корабля представлено зенитной артиллерией, ракетным и противолодочным вооружением. На борту также находятся четыре пятидесятимиллиметровые пушки и ракетный комплекс тактического назначения. Авиационная поддержка «Indianapolis» (LCS 17) представлена двумя вертолётами и одним беспилотником.

«Indianapolis» (LCS 17) действует в прибрежных водах, на мелкой глубине. Цель заключается в обеспечении безопасности движения судов на собственной территории, расположенной недалеко от берега.